Les villes de Séoul et Ilsan (nord-ouest de la capitale) abriteront, les 4 et 5 juin, la première édition du Sommet Corée-Afrique, avec la participation de plusieurs pays africains.

Tenu sous le thème “L’avenir que nous construisons ensemble : Croissance partagée, durabilité et solidarité”, ce sommet vise à discuter des moyens de développer la coopération entre la Corée et les États africains, notamment dans les domaines de l’économie, de l’énergie et du numérique, a indiqué le bureau présidentiel de Corée.

“Ce sommet renforcera les liens politiques, économiques et sociaux de la Corée avec les pays africains, et offrira l’occasion d’établir une coopération globale et pratique dans divers domaines tels que les minéraux critiques, les infrastructures, l’énergie renouvelable, du numérique, de l’agriculture, des soins de santé et du tourisme”, a précisé le conseiller adjoint à la sécurité nationale de la présidence coréenne, Kim Tae-hyo, lors d’un point de presse.

“Plus grand sommet multilatéral tenu sous le gouvernement Yoon Suk Yeol et premier sommet multilatéral du genre, cet événement servira de base pour la coopération Corée-Afrique”, a ajouté le responsable.

Selon M. Tae-hyo, il s’agit principalement de “créer un réseau étroit au niveau des dirigeants, tout en renforçant la solidarité au plus haut niveau pour favoriser une coopération étroite avec l’Afrique à l’avenir”.

La deuxième journée de l’événement sera notamment marquée par la tenue du Sommet des affaires Corée-Afrique 2024, avec la participation d’entrepreneurs africains et coréens.

La Corée devrait adopter, à l’issue du Sommet, des documents de coopération avec plusieurs pays africains pour établir une base juridique et institutionnelle visant à dynamiser les échanges commerciaux et les investissements.

Selon les chiffres de l’Association coréenne du commerce international, le volume annuel des échanges commerciaux entre la Corée et l’Afrique a été multiplié par 23, passant d’environ 890 millions de dollars (MUSD) en 1988 à environ 20,45 milliards de dollars en 2022.

Le montant annuel des investissements entre les deux parties est passé, pour sa part, d’environ 63 MUSD en 1988 à 700 MUSD en 2019, avec un montant total des investissements cumulés jusqu’en 2022 de 9,2 milliards de dollars.

La Corée s’est engagée lors de la 7e Conférence sur la coopération économique Corée du Sud-Afrique (KOAFEC), tenue en septembre 2023 à Busan (sud de la Corée), à accorder des financements globaux de 6 milliards de dollars sur deux ans à l’Afrique pour soutenir la réalisation de projets dans les domaines de la transition énergétique, de l’agriculture, de l’éducation et de la formation professionnelle.

Ces financements devraient être accordés à travers plusieurs canaux, dont l’Eximbank of Korea, le Fonds de coopération pour le développement économique et le Fonds fiduciaire de coopération économique Corée-Afrique.