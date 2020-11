La coopération tuniso-européenne et les avancées dans la réalisation de programmes conjoints d’appui au budget de l’Etat et d’accompagnement des réformes économiques ont été au centre d’une rencontre organisée, vendredi 6 novembre, entre le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Kooli, et le nouvel ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro.

Les deux responsables ont souligné l’importance du partenariat existant entre la Tunisie et l’Union européenne, exprimant la volonté de renforcer davantage cette coopération et de concevoir un programme de travail proactif basé sur une nouvelle vision qui s’adapte aux exigences futures.