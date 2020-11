Le secrétaire général du Courant démocrate, Ghazi Chaouchi, indique que son parti a proposé au président de la République, Kaïs Saïed, à adhérer à l’initiative de “dialogue national économique et social”.

Selon lui, l’objectif est de lancer un plan de sauvetage national permettant au pays de surmonter la situation difficile qu’il traverse.

La situation de crise que vit le pays à tous les niveaux exige une réflexion pour lancer un dialogue économique et social, a-t-il souligné dans une déclaration à l’agence TAP, précisant que le président de la République a salué l’idée.

Sur la proposition d’un dialogue économique et social, Ghazi Chaouchi a expliqué que le Courant démocrate (bloc démocratique-38 députés) aspire à ce que ce dialogue puisse traiter les dossiers en rapport avec le modèle de développement, l’économie parallèle et l’économie de rente ainsi que les problèmes liés aux systèmes de santé, de l’éducation et des caisses sociales.

Le but étant, selon lui, de concrétiser ce dialogue en lois et décrets d’application et d’opter pour une nouvelle politique économique et sociale comme fondement d’un modèle de développement à l’horizon de 2030.

Le parti Courant démocrate a annoncé dans un communiqué qu’un entretien a eu lieu mercredi entre le président de la République et le secrétaire général du parti Ghazi Chaouchi ainsi que le membre du parti Mohamed Hamdi.

Selon Ghazi Chaouchi, l’entretien a été l’occasion “de se concerter sur l’initiative du Courant démocrate de lancer un dialogue économique et social sous l’égide du président de la République qui symbolise l’unité du pays”.