Dans le cadre de son dispositif « Pays invité d’honneur », Pollutec, le salon leader des solutions environnementales et énergétiques, a choisi la Tunisie. Terre d’opportunités autant que de défis, ce pays est aussi l’un des principaux partenaires économiques de l’Union européenne.

Quant à la France, elle est son premier client et son 2e fournisseur. Autant dire que des liens étroits unissent ces 2 nations.

Pollutec offre dès cette année à la Tunisie la possibilité de présenter ses projets dans les domaines de la protection de l’environnement, de l’énergie et du climat, mais aussi de mobiliser des investisseurs internationaux autour d’eux via des conférences en ligne et des rendez-vous virtuels du 1er au 4 Décembre 2020. Une opération qui sera renforcée en

octobre 2021, lors du salon en présentiel.

3 grands défis tunisiens mis en lumière dès 2020 sur Pollutec Online

Pollutec Online donnera la parole aux représentants de la Tunisie, qui viendront présenter aux entreprises exposantes, ainsi qu’aux visiteurs professionnels de l’environnement, les nombreux défis du pays et les projets pour les relever. 3 défis feront l’objet d’une conférence en ligne :

– Protéger et mieux gérer les ressources en eau : la Tunisie accorde une importance primordiale à l’assainissement des eaux usées. 90% des eaux usées sont traitées. Et vu l’importance de ce secteur sur la santé et l’agriculture, le pays poursuit cette démarche en mettant l’accent sur le traitement tertiaire des eaux urbaines et la création de

stations spécifiques à la pollution industrielle.

La rénovation et l’entretien du réseau d’assainissement est aussi une priorité : En ce qui concerne l’exploitation du réseau et des stations d’épuration, la Tunisie projette d’accroître la participation du secteur privé dans ce domaine.

– Apporter des solutions locales à la gestion des déchets : la Tunisie passe actuellement de la phase classique d’enfouissement des déchets à la phase de valorisation. Plus de 3 millions de tonnes de déchets ménagés par an répartis en lots feront l’objet d’appels d’offres pour être délégués au secteur privé sous forme de concessions. La gestion des déchets industriels fait partie des préoccupations de la Tunisie qui compte mettre en application une stratégie de traitement de ce type de déchets qui nécessite à la fois des moyens techniques, financiers et technologiques.