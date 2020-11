La ministre de l’industrie, de l’énergie et des Mines, Salwa Sghaier a présidé, mercredi, le démarrage des travaux de la commission sectorielle de développement industriel et d’innovation technologique chargée d’élaborer le plan de développement du secteur industriel pour la période 2020-2025.

A cette occasion, la ministre a souligné que ce plan quinquennal de développement du secteur industriel qui coïncide avec le plan quinquennal de développement du gouvernement, couvrira tous les secteurs et tracera la feuille de route de l’industrie pour la période à venir, compte tenu de la situation exceptionnelle qui prévaut à l’échelle nationale et internationale.

Et d’ajouter que la commission sectorielle travaillera selon une approche participative visant à améliorer la croissance des différents secteurs et à dynamiser les moteurs de développement notamment l’investissement et l’exportation de manière à préserver l’emploi et à améliorer la qualité de vie des citoyens.

La ministre a également fait savoir que la commission prendra également en considération les résultats de l’étude nationale relative à la stratégie industrielle et d’innovation à l’horizon 2035 qui sera prête au cours du premier trimestre de l’année prochaine.