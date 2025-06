Le plan de développement 2026/2030 devrait s’adapter aux évolutions et aux objectifs stratégiques, malgré les défis majeurs en termes financiers et climatiques auxquels la Tunisie est confrontée, a affirmé le président de la commission des plans de développement et des grands projets relevant du Conseil national des régions et des districts (CNRD), Mohamed El Kou.

Dans son intervention lors d’une journée d’étude axée sur les orientations et les défis liés à la relation entre le plan de développement et la construction de base, El Kou a souligné que les orientations stratégiques du plan consistent à passer à une économie de savoir, à améliorer la productivité et la compétitivité, à soutenir les petites et moyennes entreprises et à développer les régions intérieures.

Selon le responsable, la Tunisie prévoit de parvenir à un développement juste et durable, d’atteindre la justice sociale et entre les régions, de renforcer le rôle des femmes et des jeunes, de poursuivre les réformes, de simplifier les procédures, et d’améliorer la transparence et la gouvernance.

Le plan quinquennal de développement est basé sur la numérisation de l’administration, la promotion de la décentralisation et l’investissement dans les énergies renouvelables, en plus des dispositions visant à maitriser la gestion des ressources hydrauliques et promouvoir l’économie circulaire.

Le responsable a souligné que la Tunisie fait face à de nombreux défis, notamment, la faible croissance économique et l’inflation, outre les défis sociaux liés à la santé et à l’éducation, la dette publique élevée, le chômage chez les jeunes, notamment les diplômés de l’enseignement supérieur , ainsi que les défis liés au changement climatique et à la souveraineté alimentaire.

El Kou a, dans le même cadre, affirmé que l’élaboration du nouveau plan de développement axé, notamment, sur le renforcement de la compétitivité de l’économie aux plans régional et international, est devenue possible compte tenu de plusieurs facteurs. Il s’agit de l’accord de principe entre les parties concernant les lacunes du modèle actuel et l’existence d’une base de données représentée par le Recensement général de la population et du logement pour l’année 2024.

Lors de la journée d’étude, la directrice générale au ministère de l’Intérieur, Ahlem Kharbech, a présenté un exposé au nom des conseils locaux, régionaux et des conseils des districts.

Il est à signaler que le programme de cet événement comprend une discussion générale, qui devrait aboutir à la formulation d’un ensemble de recommandations pour contribuer davantage à accélérer la préparation du projet de plan de développement 2026-2030.