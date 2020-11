La direction de la compagnie Air France à Tunis annonce le maintien un vol quotidien au départ de Paris-CDG sur Tunis à compter du 2 novembre 2020.

Le réajustement du programme des vols d’Air France sur la Tunisie résulte des nouvelles restrictions de voyage entre les deux pays entrées en vigueur le 23 octobre 2020 consécutives à la pandémie de Covid-19.

La compagnie rappelle en outre qu’après la sortie de la Tunisie de la Liste verte de l’Union européenne, une liste spécifique de personnes autorisées à entrer sur le territoire européen a été définie par les autorités qui comprend notamment les ressortissants de nationalité française et leur famille, les ressortissants de l’Union européenne et autres européens, les titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour français ou européen ayant leur résidence principale en France, etc.

Air France souligne par ailleurs que les passagers en transit de moins de 24h à Paris-CDG pourront embarquer au départ de Tunis.

Pour sa part, la compagnie Transavia, filiale low-cost du groupe Air France-KLM, a également prévu le maintien de 3 vols hebdomadaires sur la ligne Paris-Orly/Tunis tout au long du mois de novembre 2020.