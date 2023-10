En 2023, Air France célèbre 90 ans d’élégance. 90 ans de technologie, d’innovation et de confort en plein ciel. 90 ans de voyages, de gastronomie, de design, de haute couture, d’art et d’architecture. Depuis sa création le 7 octobre 1933, la compagnie fait ainsi rayonner l’excellence française, ce « je ne sais quoi » que le monde reconnaît à la France, grâce à une expérience de voyage d’exception faisant voler l’élégance toujours plus haut.

Pour incarner et donner vie à 90 ans d’élégance, Air France dévoile une collection de cinq robes iconiques réalisées par Xavier Ronze, créateur français et responsable des ateliers costumes pour le ballet de l’Opéra national de Paris. Chaque robe interprète les différents points forts de la compagnie aérienne : les avions et la technologie ; les uniformes et la mode ; les affiches emblématiques valorisant son vaste réseau ; la gastronomie et les arts de la table ; le design et l’architecture.

Ces robes uniques sont réalisées à partir d’éléments issus du patrimoine de la compagnie et de pièces actuelles. Elles offrent ainsi un trait d’union entre histoire et modernité, une interprétation forte, incarnant le meilleur d’Air France, le meilleur de la France dans des domaines d’exception.

Pour faire vivre ce dispositif au plus grand nombre à travers le monde entier, la compagnie propose un nouveau site immersif disponible en français et en anglais. Une occasion unique de se plonger dans l’histoire d’Air France et de ses atouts à travers le temps. Rendez-vous dès à présent sur 90ans.airfrance.com pour traverser 90 ans d’élégance.

90 ans d’élégance, le film

Pour célébrer ses 90 ans avec le monde entier et faire découvrir à chacun son savoir-faire unique, Air France dévoile également un film anniversaire. La compagnie y met en scène des mannequins portant la collection de robes aux détails « couture » signée par Xavier Ronze dans un décor spectaculaire : les coulisses d’Air France. Des immenses hangars industriels de la compagnie à l’aile d’un Airbus A220, fleuron de sa flotte moyen-courrier, les robes évoluent au milieu des objets phares d’Air France d’hier à aujourd’hui dont elles sont inspirées.

Réalisée par Killian Lassablière, en collaboration avec l’agence Aura by Omnicom, cette création originale mêle les scènes grandioses à des images et des sons d’archives, sur une musique originale signée par le compositeur Axel Guenoun. Ce film unique valorise ainsi le patrimoine emblématique d’Air France et le meilleur de son offre actuelle, dans une approche singulière en toute élégance. Diffusé depuis le 28 septembre dans les vitrines des Galeries Lafayette Paris Haussmann, en ligne et dans l’univers d’Air France, ce film sera notamment visible par les clients de la compagnie dans ses salons en aéroport et à bord de ses avions.

Air France, 90 ans d’élégance

Née du regroupement d’Air Orient, d’Air Union, de la Société Générale de Transports Aériens, de la Compagnie Internationale de Navigation Aérienne et de l’Aéropostale, Air France était officiellement inaugurée le 7 octobre 1933. Depuis, la compagnie n’a eu de cesse de construire sa légende en faisant rayonner l’art du voyage à la française à travers le monde entier. Aujourd’hui, Air France propose à ses clients près de 1000 vols par jour vers 200 destinations grâce à une flotte de plus de 240 appareils.