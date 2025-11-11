Air France annonce l’ouverture de sa nouvelle agence à Tunis. Ces nouveaux locaux sont situés à l’Immeuble Green Center – Bloc D, 2ème étage, Rue du Lac de Constance, 1053 Les Berges du Lac – Tunis.

L’inauguration s’est déroulée en présence de Son Excellence Madame l’Ambassadrice de France en Tunisie, Madame Anne Guéguen, de Monsieur Henri Hourcade, Directeur Général France, Afrique du Nord, Ouest et centrale, Caraïbes et Océan Indien, et Madame Nadia AZALE, Directrice Générale Régionale pour l’Afrique du Nord, le Sahel et la Côte Ouest.

L’ensemble des collaborateurs en Tunisie ainsi que de nombreux partenaires de renom ont également participé à la célébration de cet événement. Les convives ont ainsi eu l’opportunité de découvrir en avant-première un espace moderne, conçu pour refléter les valeurs d’innovation, de proximité et d’excellence portées par Air France.

À l’occasion de cette visite, Air France a annoncé son programme de vols entre Tunis et Paris pour la saison hivernale 2025-2026. La ligne sera désormais opérée en Airbus A220 poursuivant le renouvellement de sa flotte, pilier de sa stratégie de décarbonation. Plus léger, l’A220 consomme 20% de carburant en moins, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre de 20% et l’empreinte sonore de 50%. La compagnie proposera avec cet appareil trois vols directs par semaine entre Paris et Tunis, offrant à ses clients une expérience de voyage plus responsable et confortable.

Par ailleurs, Air France poursuit sa stratégie d’innovation avec le déploiement du Wi-Fi gratuit et haut débit à bord. Première grande compagnie européenne à proposer cette technologie depuis l’automne 2025, Air France équipe progressivement l’ensemble de sa flotte : 30 % des avions seront connectés d’ici fin 2025, avec un objectif de couverture totale en 2026.

« Cette visite en Tunisie s’inscrit dans une relation de confiance ancienne et dynamique entre Air France et ses partenaires locaux. L’arrivée de l’Airbus A220 et la généralisation du Wi-Fi gratuit traduisent notre ambition d’offrir à nos clients une expérience de voyage toujours plus moderne et tournée vers l’avenir », a déclaré Mme Nadia AZALE, Directrice Générale Afrique du Nord, Sahel et Côte Ouest d’Air France.