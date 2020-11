Le Conseil du Marché Financier (CMF) participe, du 2 novembre au 8 novembre 2020, à la célébration de la semaine mondiale des investisseurs ” World Investor Week “.

” Cette importante manifestation internationale est une initiative portée par plus de quatre vingt-dix instances de régulation et organismes financiers, rassemblés au sein de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), avec pour objectif de favoriser une meilleure compréhension des concepts financiers par le plus grand nombre d’investisseurs “, précise un communiqué publié, par le CMF.

A cette occasion, le conseil va présenter, une programmation entièrement virtuelle via la mise en ligne sur son site web d’une rubrique spécialement dédiée à l’éducation financière, permettant au public de mieux comprendre leur profil d’investisseur et d’appréhender les principaux risques liés à la décision d’investir en bourse.

Les principaux thèmes qui seront présentés lors de la semaine mondiale de l’investisseur via le site web du CMF sont les suivants: les différents types de marchés boursiers tunisiens et de leur mécanisme de fonctionnement, les principaux titres financiers et véhicules d’investissement utilisés sur le marché avec une description des droits des investisseurs et du rôle du régulateur financier et de divers conseils pratiques en matière d’investissement à destination du public et des investisseurs.

Le Conseil présentera, également, une description détaillée des étapes à suivre par les investisseurs pour déposer une plainte auprès du régulateur et protéger leurs droits.

Cette action témoigne de l’engagement du CMF en matière de promotion de l’éducation financière auprès du public .Elle s’inscrit, en outre, dans le droit fil de la de sa mission légale de protection de l’épargne investie en valeurs mobilières et produits négociables en bourse.