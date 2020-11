La Tunisie produit chaque année près de 100 mille tonnes de GPL et importe près de 500 mille tonnes, selon Mabrouki qui a rappelé que l’importation s’effectue en devises et aux prix internationaux réels.

Il a affirmé que les prix de vente sur le marché local ne couvre que 20% du coût global, c’est-à-dire que la subvention de ces bouteilles du gaz domestique s’élève à 80%, le coût de la subvention atteignant 650 MD au terme de l’année dernière.Le GPL est conditionné dans des bouteilles d’une capacité de 13kg et sa consommation annuelle représente environ 20% de la consommation nationale des hydrocarbures, soit 600 mille tonnes par an.

La bouteille du GPL se vend sur le marché à 7,700 dinars avec une subvention de l’Etat de près de 16,500 dinars, c’est-à-dire que son prix réel et aux prix mondiaux est de 24 dinars.

Les bouteilles de gaz domestique sont destinées exclusivement à l’usage domestique pour la cuisson et le réchauffement de l’eau surtout en hiver et deviennent une matière indispensable pour les citoyens dans certaines régions, c’est-à-dire qu’en cas de leur rareté ou de pénurie sur le marché, cela crée une tension sociale. Le responsable a fait observer que l’Etat s’attache à fournir des bouteilles de GPL surtout au profit des couches moyennes et à faible revenu à travers le pourvoi des moyens pour supporter les coûts de l’importation en hiver.