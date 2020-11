Le projet du budget de l’Etat pour l’année 2021, surtout au niveau du chapitre des subventions a révélé que les besoins en financements nécessaire destinés à l’équilibre de la filière des hydrocarbures, de l’électricité et du gaz sont estimés à 501 MD.

Le projet du budget de l’Etat propose, à ce propos, une allocation de 100 MD pour rationaliser la consommation du GPL et revoir les circuits de distribution.

En ce qui concerne la possibilité d’augmenter les prix des bouteilles du gaz, le responsable au ministère de l’industrie a affirmé que l’Etat s’attelle à rationaliser la subvention en matière de gaz liquéfié ou domestique non par l’augmentation des prix mais par l’orientation de la subvention à ses ayant-droits réels et la mise en œuvre d’une stratégie limpide dans ce sens. Il importe de consentir un effort colossal pour remédier à ce phénomène exaspérant de l’usage des bouteilles de gaz liquéfié hors de la destination domestique qui a coûté à la communauté nationale des pertes et une hémorragie en matière d’investissements, vu le coût de son importation en devises, comme il provoque une perturbation du marché et une éventuelle pénurie en cette matière sensible et nécessaire au citoyen.

Une stratégie pour résorber le phénomène de l’usage du gaz domestique dans des objectifs qui ne sont pas les siens Mabrouki a révélé l’existence d’un projet d’actualisation du cadre juridique pour le contrôle des circuits de distribution du gaz liquéfié à l’effet de cerner les transgressions et les dépassements avec la possibilité d’infliger des sanctions et des amendes pour les contrevenants.

Il a indiqué que le cadre réglementaire est en cours d’élaboration impliquant plusieurs départements ministériels à l’instar de ceux du Commerce (contrôle économique), de l’Intérieur (contrôle sur les routes et les voitures), du Transport et de l’Agriculture afin de concevoir une orientation à l’effet de limiter l’usage des bouteilles de gaz et de l’orienter effectivement à leurs ayant-droits.