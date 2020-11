Deux campagnes médiatiques pour des solutions novatrices d’eau et d’énergie, ont gagné le prix ” Water Open Eye “, divulgué, jeudi, 29 octobre 2020, après un Médiathon de trois jours, organisé en ligne, du 27 au 29 octobre, par l’Alliance “AMWAJ” (A Mediterranean Water And Journalism platform) en partenariat avec l’Union pour la Méditerranée(UpM), l’association suisse ” CEWAS Moyen-Orient et la KAS – REMENA (Le programme régional Sécurité énergétique et changement climatique du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord de Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS – REMENA).

Environ 24 journalistes de 15 pays de l’est et du sud de la Méditerranée, dont la Tunisie, ont pris part à ce Médiathon, mot qui allie Média et Hackathon.

L’objectif de cette collaboration entre médias et jeunes promoteurs est d’essayer de trouver des solutions aux défis de l’eau et de l’énergie dont souffre la région de la Méditerranée.

Il s’agit également de sensibiliser et d’informer sur la gestion de l’eau et les solutions d’énergie renouvelables dans la région. Treize experts de l’industrie du bassin méditerranéen ont traité lors de cette rencontre en ligne, deux sujets : ” Collaboration transfrontalière ” et ” Innovation technologique ” dans le domaine de l’eau et de l’énergie.