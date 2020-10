Le Bureau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Tunisie souligne qu’un message trompeur lui est attribué et qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux à propos des déclarations du directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dans un communiqué publié lundi 26 courant, le bureau de l’OMS en Tunisie indique que les informations qui circulent faisant état d’un supposé appel lancé par le directeur général de l’Organisation aux gouvernements des pays touchés par la pandémie COVID-19, à fermer les écoles et les établissements éducatifs afin de limiter la propagation de la pandémie, est “trompeur”.

Le message du directeur général de l’Organisation du 23 octobre 2020 est le suivant : “Nous sommes à un tournant critique de cette pandémie, en particulier dans l’hémisphère nord. Les prochains mois vont être très difficiles et certains pays suivent une trajectoire dangereuse. Nous exhortons les dirigeants à prendre des mesures immédiates pour éviter de nouveaux décès, l’effondrement des services de santé et la fermeture des écoles”.

Pour le bureau de l’OMS en Tunisie, le directeur général de l’OMS a incité plutôt les gouvernements à prendre des mesures immédiates “pour éviter la fermeture des écoles”, rappelant qu’il est important de se renseigner sur l’épidémie COVID-19 en consultant des sources fiables et de ne pas relayer des informations non vérifiées, partageant une liste de sources à consulter pour toute fin utile et qui sont les suivantes:

