Le Bureau de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en Tunisie a annoncé, lundi, qu’un message trompeur attribué à l’OMS circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux à propos des déclarations du directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dans un communiqué publié, lundi, le bureau de l’OMS en Tunisie a indiqué que les informations qui circulent faisant état d’un supposé appel lancé par le directeur général de l’Organisation aux gouvernements des pays touchés par la pandémie COVID-19, à fermer les écoles et les établissements éducatifs afin de limiter la propagation de la pandémie, est “trompeur”.

Le bureau de l’OMS en Tunisie a précisé à ce sujet que le message du directeur général de l’Organisation datant du 23 Octobre 2020, se présente plutôt comme suit: ” Nous sommes à un tournant critique de cette pandémie, en particulier dans l’hémisphère nord. Les prochains mois vont être très difficiles et certains pays suivent une trajectoire dangereuse.

Nous exhortons les dirigeants à prendre des mesures immédiates pour éviter de nouveaux décès, l’effondrement des services de santé et la fermeture des écoles “.

Le bureau de L’OMS en Tunisie a expliqué à cet égard que le directeur Général de l’OMS a incité les gouvernements à prendre des mesures immédiates “pour éviter la fermeture des écoles”, rappelant qu’il est important de se renseigner sur l’épidémie COVID-19 en consultant des sources fiables et de ne pas relayer des informations non vérifiées, partageant une liste de sources à consulter pour toute fin utile et qui sont les suivantes:

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 http://www.emro.who.int/fr/health-topics/corona-virus/index.html https://www.facebook.com/OMSTunisie/ https://www.facebook.com/santetunisie.rns.tn/ https://www.facebook.com/covid19tunisia/ http://coronavirus.rns.tn https://covid-19.tn/fr/accueil/