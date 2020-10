Le ministre de la justice Mohamed Boussetta a eu un entretien, ce lundi, au siège du département, avec la présidence de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes, Rawdha Laabidi.

Selon un communiqué du ministère, l’entretien a porté sur les efforts fournis par l’Instance en vue de faire face à ce crime transfrontalier ainsi que sur les moyens de protéger les personnes, victimes de ce phénomène.

“La rencontre s’inscrit dans le cadre de l’ouverture du ministère à la société civile et aux organisations nationales actives dans le domaine des droits de l’Homme et des libertés publiques et de son souci de concrétiser ses efforts dans la lutte contre la traite des êtres humains et le renforcement des mécanismes de lutte contre ce crime et le prévenir”, précise le communiqué.