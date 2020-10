Le ministre de la Justice, Mohamed Boussetta, s’est entretenu, lundi 26 octobre, avec l’ambassadeur du Sultanat d’Oman en Tunisie, Yahya Ben Moussa Al-Bakri.

La rencontre a mis l’accent sur les priorités relatives au renforcement des relations de coopération judiciaire tuniso-omanaise eu égard à l’augmentation, ces dernières années, du nombre d’experts judiciaires tunisiens qui ont rejoint le Sultanat d’Oman pour y travailler, indique le département de la Justice.

Les deux parties ont souligné la volonté de la Tunisie et du Sultanat d’Oman de consolider la coopération dans tous les domaines et spécialités du travail juridique et judiciaire, notamment à travers l’organisation de rencontres et de concertations techniques entre les représentants des deux pays en vue de conclure des accords bilatéraux en matière civile, pénale et commerciale.