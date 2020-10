Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) tient, lundi 26 octobre, à partir de 9h00, une séance de dialogue avec le gouvernement consacrée à l’examen de la situation générale du pays.

Selon le parlement, la séance matinale de la plénière sera consacrée aux quatre thèmes suivants:

-La crise due au ralentissement de la commercialisation des produits agricoles, notamment les dattes et les grenades.

-Les maladies animales qui menacent le bétail en Tunisie.

-La crise des engrais.

-Les mesures de soutien au secteur touristique et de protection des emplois.

Assisteront à la séance matinale, le ministres de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, le ministre du Commerce et du Développement des exportations, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat et la ministre de l’Agriculture.

Quant à la séance de l’après-midi, elle portera sur les questions suivantes:

-La situation sanitaire dans les établissements pénitentiaires à la lumière de la propagation de la pandémie Covid-19.

-Les tensions sociales dans certaines régions, dont l’accident survenu récemment à Sbeïtla (Kasserine).

-Les problèmes liés au secteur des sports.

-Les Tunisiens résidant à l’étranger, les étudiants tunisiens à l’étranger et la question des points de passage frontaliers avec la Libye.

Les ministres de l’Intérieur, des Affaires locales, de la Justice, des Affaires étrangères, de la Santé, de la Jeunesse, des sports et de l’Intégration professionnelle prendront part à cette séance.