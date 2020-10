Le président de la République, Kaïs Saïed, a remis, jeudi, leurs lettres de créance à quatre ambassadeurs.

Il s’agit de Hanen Tajouri Bessassi, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la Tunisie auprès de la République Fédérale d’Allemagne, à Bouraoui Limam, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Tunisie auprès de la République du Liban, à Yassine El Oued, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Tunisie auprès de la République de Malte et à Nabil Ammar, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Tunisie auprès du Royaume de Belgique.

Les nouveaux ambassadeurs ont prêté serment au cours d’une cérémonie officielle, tenue jeudi, au Palais de Carthage, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi.