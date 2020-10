La 4ème édition du “Tunisia Digital Summit” se tiendra, les 27 et 28 octobre 2020, intégralement en ligne afin de se protéger contre la propagation de la ,Covid-19.

L’organisateur de cette manifestation, Skandar Haddar, indique, lors d’une conférence de presse virtuelle, mercredi 21 octobre, qu’environ 1 000 personnes participeront à Tunisia Digital Summit via une plateforme digitale. Selon lui, c’est un nouveau défi lancé . “Nous démontrerons notre réussite dans cette première expérience en Tunisie et même en Afrique qui pourra être adoptée dans diverses manifestations futures”, promet-t-il.

Le concept est simple et efficace : pendant les 2 jours, la manifestation se tiendra en livisigne sur le site web www.tdsconference.tn . Les sponsors, exposants, speakers, experts et participants vont se connecter chacun en fonction de son profil à une plateforme technologique très innovante qui offrira des stands aux exposants, une visibilité aux sponsors et permettra la diffusion du programme de conférences et d’ateliers animés par les experts et enfin un networking sous forme de rendez-vous soit en chat soit en visio-conférence.

Organisé sous l’égide du ministère des Technologies de la communication, cet événement vise à accélérer la dynamique de transformation numérique et à sensibiliser les citoyens et les acteurs de différents secteurs à l’importance du domaine numérique.

L’impact de la transformation numérique sur les ressources humaines, les facteurs de réussite pour créer un système économique des startups, l’accélération de la transformation numérique et la modernisation des services publics sont les principaux thèmes qui seront débattus, lors de ce conclave.

Cette édition sera inaugurée en physique en présence du chef du gouvernement, Hichem Mechichi, le 27 octobre 2020.