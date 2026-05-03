Résultats des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie de handball (saison 2025-2026), à l’issue des rencontres disputées samedi :

Huitièmes de finale :

Vendredi 1er mai

A Menzel Témime :

US Témimienne – Espérance de Tunis 22 – 38

Samedi 2 mai

A Hammam-Sousse :

Etoile du Sahel – AS Teboulba 29 – 22

A Jammel:

CHB Jammel – BS Béni-Khiar 25 – 38

A Chihia:

US Gremda – CS Sakiet Ezzit 27 – 36

A Moknine:

SC Moknine – EM Mahdia 30 – 23

A Sayada:

US Sayada – Club Africain 18 – 32

A Mahdia :

CS Hiboune – AS Hammamet 27 – 36

A Ksour Essef:

US Ksour Essef – Stade Tunisien 28 – 32

Quarts de finale

Samedi 9 mai :

Espérance de Tunis – Etoile du Sahel

EBS Béni Khiar – Club Africain

Stade Tunisien – CS Sakiet Ezzit

AS Hammamet – SC Moknine.