Résultats des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie de handball (saison 2025-2026), à l’issue des rencontres disputées samedi :
Huitièmes de finale :
Vendredi 1er mai
A Menzel Témime :
US Témimienne – Espérance de Tunis 22 – 38
Samedi 2 mai
A Hammam-Sousse :
Etoile du Sahel – AS Teboulba 29 – 22
A Jammel:
CHB Jammel – BS Béni-Khiar 25 – 38
A Chihia:
US Gremda – CS Sakiet Ezzit 27 – 36
A Moknine:
SC Moknine – EM Mahdia 30 – 23
A Sayada:
US Sayada – Club Africain 18 – 32
A Mahdia :
CS Hiboune – AS Hammamet 27 – 36
A Ksour Essef:
US Ksour Essef – Stade Tunisien 28 – 32
Quarts de finale
Samedi 9 mai :
Espérance de Tunis – Etoile du Sahel
EBS Béni Khiar – Club Africain
Stade Tunisien – CS Sakiet Ezzit
AS Hammamet – SC Moknine.