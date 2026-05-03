Le FC Barcelone s’est imposé sur la pelouse de Osasuna (2-1), samedi, et se rapproche du titre en Championnat d’Espagne de football. Ce succès, le 29e de la saison pour les Blaugranas, creuse l’écart en tête du classement.

Un titre à portée de main

Avec cette victoire, Barcelone compte désormais 14 points d’avance sur le Real Madrid, à quatre journées de la fin. Le club catalan pourrait être sacré dès dimanche en cas de contre-performance des Madrilènes face à l’Espanyol Barcelone.

Dans le cas contraire, le titre pourrait se jouer lors du clasico prévu le 10 mai.

Une victoire tardive face à une équipe combative

Opposé à une formation d’Osasuna classée 10e, le FC Barcelone a dû attendre la fin de match pour faire la différence. Robert Lewandowski a ouvert le score de la tête à la 81e minute.

Ferran Torres a ensuite doublé la mise à la 86e minute, donnant un avantage décisif à son équipe.

Une fin de match sous pression

Osasuna a réduit l’écart dans la foulée grâce à Raul Garcia (88e), relançant brièvement le suspense. Barcelone a toutefois conservé son avantage malgré la pression dans les dernières minutes.