Le FC Porto a été sacré champion du Portugal pour la 31e fois de son histoire après sa victoire face à Alverca (1-0), samedi, lors de la 32e journée. Le titre est assuré à deux matches de la fin.

Un sacre mathématique

Grâce à ce succès, Porto compte neuf points d’avance sur son rival Benfica, tenu en échec plus tôt dans la journée par Famalicao (2-2). Cet écart rend le leader inatteignable.

Le club du nord succède au Sporting CP, double tenant du titre, actuellement troisième.

Un but décisif avant la pause

La rencontre face à Alverca s’est jouée sur un but inscrit à la 40e minute par Jan Bednarek, de la tête. Cette réalisation a suffi pour offrir la victoire et valider le titre.

Un effectif expérimenté

Porto s’appuie notamment sur le gardien international Diogo Costa. L’effectif comprend aussi des joueurs passés par la Ligue 1, comme Terem Moffi et Seko Fofana.

Le club a également recruté cet hiver Thiago Silva. Le défenseur de 41 ans a disputé sept matches depuis janvier, sans entrer en jeu lors de la rencontre du titre.

Les félicitations de José Mourinho

L’entraîneur de Benfica, José Mourinho, ancien coach de Porto avec lequel il avait remporté la Ligue des champions en 2004, a adressé ses « félicitations au vainqueur pour un titre mérité ».