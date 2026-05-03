Le Bayern Munich, déjà sacré champion d’Allemagne, a été tenu en échec à domicile par Heidenheim (3-3), grâce à une égalisation de Michael Olise dans le temps additionnel. Ce résultat intervient à quatre jours de la demi-finale retour de Ligue des champions de l’UEFA face au Paris Saint-Germain.

Un turnover avant le choc européen

En vue de cette échéance, l’entraîneur Vincent Kompany a procédé à une rotation de son effectif. Seuls quatre joueurs titulaires lors du match aller au Parc des Princes (défaite 5-4) étaient alignés au coup d’envoi.

Un retard comblé après la pause

Les Munichois ont été menés 2-0 en première période, avec des buts de Budu Zivzivadze (22e) et Eren Dinkci (31e). Leon Goretzka a réduit l’écart juste avant la pause sur coup franc (44e).

Au retour des vestiaires, les entrées de Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz et Joshua Kimmich ont permis au Bayern d’égaliser. Sur un corner d’Olise, Goretzka a inscrit un doublé.

Heidenheim réagit, Olise égalise

Malgré une domination, le Bayern s’est exposé aux contres. Après une première alerte, Heidenheim a repris l’avantage grâce à Zivzivadze, auteur d’un tir en lucarne.

Finalement, Michael Olise a permis aux siens d’arracher le nul dans le temps additionnel.