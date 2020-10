En attendant le rapport du ministère des Affaires culturelles, Tunelyz vient de faire une lecture sur la répartition du budget du ministère des Affaires culturelles pour l’année 2020.

Selon les données récoltées par Tunelyz, l’on distingue pour cette année cinq principaux programmes: les arts, le livre et la lecture, le patrimoine, le travail culturel et le leadership et l’accompagnement.

Ces derniers ont vu leur part augmenter pour s’accaparer de plus de la moitié du budget à hauteur de 184,4 millions de dinars. Un an auparavant, cet univers bénéficiait de 42% de l’enveloppe accordée à ce portefeuille ministériel .

Le travail culturel demeure aussi gourmand en ressources évaluées à 67,2 millions de dinars, tandis que les Arts tous réunis ont droit à un budget de 50,7 MDT, soit 14% des fonds alloués. Quant au patrimoine la part du budget est de l’ordre de 8% moyennant quelques 28 millions de dinars, un chiffre qui contraste fortement avec l’étendue de notre héritage bâti et immatériel.

Avec une somme qualifiée d'”aussi modique”, l’Etat a du recourir aux financements étrangers pour mener des chantiers de grande envergure pour la promotion de la Tunisie en tant que destination culturelle, à l’instar du projet d’entretien du majestueux amphithéâtre d’El Jem pour lequel une enveloppe de 2,5 milliards de dinars a été réservée par le Ministère des Affaires Culturelle à cet effet, par le biais de ses deux institutions phares, l’AMVPCC (Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelles), responsable du tourisme culturel qui contribue à hauteur de 60%, et l’Institut National du Patrimoine (INP).

Ces données ont été rendues publiques par le ministère de tutelle. A cette enveloppe, s’ajoutent 430 dollars offerts par le Fonds des ambassadeurs pour la préservation culturelle (AFCP) sur l’initiative de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique en Tunisie.