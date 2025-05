Budget de l’État : alerte sur la baisse continue du financement public de l’éducation

L’Observatoire tunisien de l’économie (ATE) a appelé à placer l’éducation à la tête des priorités nationales, en consacrant au ministère de l’Education un budget plafonné a pas moins de 15% du budget des dépenses de l’Etat au titre de l’année 2026.

L’objectif est de garantir la capacité du departement d’augmentation de l’investissement, d’améliorer l’infrastructure et la qualité de l’éducation, ainsi que d’assurer un meilleur avenir de la génération future.

Cet appel urgent intervient au moment ou le ministère de Finances a commencé depuis cette semaine l’élaboration du projet de la loi de finances 2026, selon le calendrier d’élaboration de la loi de finances, en plus d’une quasi- absence de la contribution du secteur privé et du secteur financier en matiere d’appui de l’infrastructure des établissements scolaire.

Il est attendu que le ministère des Finances adresse une correspondance aux différents ministères avant la fin du mois de mai (31 mai 2025) afin de déterminer le plafond des budgets proposés pour chaque ministère.

Dans une note publiée au début de la semaine intitulée “lever le plafond du budget de l’éducation: Mettons l’éducation au premier rang dans la loi de Finances 2026”, l’observatoire a montré que la part dédiée à l’éducation dans les dépenses totales de l’Etat est en régression continue, passant de 15,5% en 2020 à 13,2% en 2024, alors que l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) recommande de consacrer entre 15 et 20% des dépenses publiques à l’éducation.

La part du budget de l’éducation dans le budget total de l’État est passée à 10,2 % en 2024, affichant une baisse inquiétante de l’engagement du gouvernement à financer ce secteur stratégique, notamment entre les années 2021 et 2024.

Aucun programme de promotion de l’infrastructure publique et de contribution dans le développement des établissements scolaires n’a été divulgué, en dépit des accidents survenus dans certains établissements scolaires. rappelant également la réunion de la A rappeler que la Cheffe du gouvernement Sarra Zaafrani Zenzri a tenu au mois d’avril, une reunion avec le gouverneur de la BCT Fethi Zouhair Nouri, ainsi que le président du Conseil bancaire et financier Néji Ghandri et des directeurs généraux des trois banques publiques, les incitant à renforcer le rôle des institutions financières et bancaires dans la promotion d’importants projets de développement public.

Au cours de dernières années, plusieurs grandes entreprises, des banques et des groupements économiques ont annoncé l’adoption de programmes de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) , à travers la programmation d’activités au service de la société et qui visent à atteindre les objectifs de développement durable, en plus de leur appui aux mégas projets de développement économique , pour qu’ils jouent pleinement leur rôle dans la résolution des affaires sociales urgentes, telles que l’éducation et la santé.

La RSE a été introduite dans le système juridique du pays par la loi n° 35 de 2018, datée du 11 juin 2018.