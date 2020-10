Le ministre de la Justice, Mohamed Boussetta, a reçu, lundi 19 octobre, l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Tunisie, Donald Blome.

Cette rencontre a été l’occasion de passer en revue le niveau de coopération, entre les Etats-Unis et la Tunisie, dans les domaines en lien avec les systèmes judiciaire et pénal, en particulier au niveau du système pénitentiaire, indique un communiqué du ministère de la justice.

La rencontre a porté sur les questions de la mise en œuvre du décret-loi relatif au régime de placement sous surveillance électronique en matière pénale qui permet l’usage du bracelet électronique au titre de peines alternatives, le programme de la justice digitale et les procès à distance.

Dans ce contexte, l’accent a été mis sur la nécessité de développer le système judiciaire à travers les technologies modernes et de continuer à promouvoir les relations de coopération tuniso-américaines au niveau de la formation et de l’échange d’expertises dans divers domaines, lit-on de même source.

Le ministre de la Justice et le diplomate américain ont aussi souligné l’importance d’élargir l’expérience des bureaux d’accompagnement dans les cours d’appel, compte tenu de son efficacité et son impact direct sur l’accompagnement des détenus ayant purgé leurs peines afin de les soutenir dans leur réinsertion sociale et éviter ainsi les risques de récidive.

Les Etats-Unis ont, récemment, fait don, au ministère de la Justice et au comité général des prisons et de la rééducation, d’un lot de véhicules destinées à l’escorte, des véhicules à quatre roues motrices (4×4) destinées aux équipes de sécurité et au transfert des détenus “dangereux” ainsi que quatre autobus pour le transport des agents du Comité général des Prisons et de la Rééducation.

Ce don s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de coopération établis entre le ministère de la Justice, le Comité général des Prisons et de la Rééducation et le Bureau international chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l’application des lois (INL).