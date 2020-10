La IIIème édition de Open Art Week (OAW), qui se tiendra du 19 octobre au 11 décembre 2020 sera dédiée cette année à la bande dessinée et à la mode.

En fêtant également la semaine internationale de l’art indépendant entre l’Italie, la Tunisie et l’Europe, dans une période où le monde combat la Covid , de jeunes créateurs de mode et dessinateurs de bande dessinée mettent en scène leur talent en racontant les craintes d’un monde qui cherche des issues et en explorant les nouvelles frontières de la mode grâce à la technologie numérique.

Obligée de se réinventer sur la base du partage à distance de l’originalité dans n’importe quel secteur., l’édition 2020 de “Open Art Week” (OAW), intitulée “My future” et organisée sur deux mois (19 octobre – 11 décembre).

L’événement a également fait face aux nouveaux scénarios, en remodelant de manière critique et créative et ce, en mettant la plupart de ses projets dans les espaces offerts par le web.

Les disciplines artistiques privilégiées cette année sont la mode, l’édition d’art liée à la bande dessinée et l’illustration, considérées parmi les industries créatives les plus lourdement pénalisées par la crise sanitaire et économique.

Disciplines que OAW 2020 a choisi de décliner dans les trois projets dirigés par des équipes de commissaires internationaux qui caractérisent cet événement : La nouvelle frontière, Fashions Break et Fashions Conversations.

Les artistes impliqués comprennent plus de 30 créateurs internationaux, européens (Italie, Suisse, France, Roumanie) et nord -africains (Tunisie, Algérie), dont deux tiers ont moins de 30 ans.

Le lancement avec “La nouvelle frontière”

Le lancement aura lieu le 19 octobre avec “La nouvelle frontière”, une exposition de bandes dessinées qui inclura 14 jeunes et des maîtres confirmés des “bulles parlantes”, parmi lesquels des dessinateurs, des scénaristes et des illustrateurs. L’exposition – ouverte au public jusqu’au 19 novembre auprès de l’Institut Culturel Italien de Tunis et visitable en ligne sur openartweek.com – est organisée en collaboration avec la Biblioteca delle Nuvole – l’une des plus grandes bibliothèques italiennes de bandes dessinées et d’illustrations – avec Lab619, un collectif tunisien maintes fois primé, et avec l’association suisse Fokus Illustration.

L’objectif est de créer à six mains, chacun avec son propre style – sous la direction artistique de Claudio Ferracci et Abir Gasmi – une histoire de collection pour illustrer cet évènement historique à la fois particulier et dramatique, dans lequel virus et lockdown conditionnent la vie de quiconque, des vaccins efficaces n’ont pas été trouvés, les frontières sont fermées, les immigrants rejetés comme un danger de contagion et les gens courent des risques et dangers quotidiens pour survivre.

12 affiches d’auteur transporteront vers un avenir apocalyptique pas très lointain, dans lequel les protagonistes sont des héros qui défient courageusement les nouvelles frontières d’aujourd’hui: peur, solitude, catastrophes naturelles, impossibilité de voyager, opportunisme économique. La caractéristique de ces planches est de donner vie à une incontournable histoire circulaire en italien, arabe et français, dans lesquelles chaque affiche, tout en constituant une aventure en soi et étant signée par un artiste différent, donne vie à une roundrobin story, une histoire collective écrite de façon continue, lisible à partir de n’importe quel point.

Les artistes impliqués sont Claudio Calia, Andrea Calisi, Nadia Dhab, Daniel Drabek, Noha Habaieb, Timothy Hofmann, Fabio Lai, Seif Eddine Nechi, Ahmed Ben Nessib, Francesco Quadri, Giovanni Scarduelli, Emanuele Racca, Sergio Rossi, Kamal Zakour. L’exposition est organisée en partenariat et avec le soutien de l’Ambassade d’Italie à Tunis, l’Institut Culturel Italien à Tunis et de l’Ambassade de Suisse en Tunisie.

“Fashion Breaks”, exposition de clip vidéo de mode tuniso-italienne

Avec les deux autres projets de OAW 2020, on pénètre dans un atelier riche en inventivité. “Fashion Breaks” vivra entièrement sur le web, en particulier sur les réseaux sociaux, du 5 novembre au 3 décembre. Il s’agit d’une exposition de clips vidéo de mode réalisés par des créateurs italiens et tunisiens de moins de 30 ans – organisée en tandem par Duccio Bosio, coordinateur du Saint Laurent Couture Institute, et par Gaia Toschi, directrice de OAW.Fashion Breakstire son titre des pauses publicitaires diffusées lors des programmes de télévision et est un projet conçu au même titre comme des ” incursions ” vidéo, de 180 secondes maximum chacune, lancé deux par deux tous les jeudis à 19h30 sur Facebook et Instagram (#openartweek) et disponible en ligne sur la chaîne YouTube sur le site opertaweek.com.

Les auteurs des vidéos seront les lauréats du Young Fashion Designers Mobile Contest 2020, un concours lancé le 31 juillet par OAW, sélectionnés par un jury artistique international de professionnels de l’industrie, composé de Guia Rossi (Rédactrice Mode & Design de Condé Nast et Hearst Magazines Italia); Beppe Angiolini (Président honoraire de la Chambre Italienne des acheteurs italiens); Joanna Ben Souissi (productrice et photographe de mode et contributrice à Vogue Arabia); Myriam Riza (présentatrice radio et productrice pour RTCI- Radio Tunis Chaîne Internationale) et Farés Cheraït (créateur de mode).

L’objectif de Fashion Breaks est de promouvoir la vision de la mode des jeunes générations en réponse à la pandémie, en favorisant l’expérimentation numérique de collections soucieuses de la durabilité et de la valorisation de eux qui en sont à l’origine artistique. Les noms des dix vidéos et artistes gagnants seront connus à la mi-octobre 2020.

“Fashion Conversation” série de cinq rencontres en ligne

Du 3 novembre, et jusqu’au premier décembre, c’est également la période de déroulement du troisième projet conçu OAW 2020. Fashion Conversations est une série de 5 rencontres en ligne animées par Duccio Bosio, tous les mardis à 19h30.

Les rendez-vous, un par semaine, réunissent cinq professionnels ayant travaillé pour les plus grandes marques de mode internationales (Ungaro, Prada, Saint-Laurent, Chanel…): Massimiliano Giornetti (directeur artistique), Cristina Cordero (modéliste), Massimiliano de Marianis (Chef de produit), Enrico Leonardi (acheteur), Caterina Migliore (merchandiseur et enseignante au IED-Istituto Europeo di Design partenaire de l’initiative).

Les deux projets liés à la mode bénéficient du soutien de l’Ambassade d’Italie à Tunis, de l’Institut Culturel Italien à Tunis, de D&B, de la Chambre Tuniso-Italienne de Commerce et d’Industrie, du Groupe Olympias, et de la collaboration du IED-Istituto Europeo di Design et ESMOD Tunisie.

Open Art Week est un projet créé pour connecter des espaces et des artistes indépendants du monde entier. Lancé en 2018, il a mis en réseau plus de soixante organisations culturelles en Italie, en Tunisie et en Europe de l’Est; il a favorisé la mobilité internationale de plus d’une centaine de créateurs; promu cinq semaines d’art indépendant dans les pays partenaires du projet et plus d’une centaine d’événements ouverts au public dans les domaines de la musique, du théâtre, du cinéma, de la danse, des arts visuels et de la formation, touchant plus de 50 000 personnes.

En 2018, Open Art Week a été reconnu par l’UNESCO et la European Cultural Foundation comme l’une des initiatives qui ont eu un impact majeur sur la transformation culturelle et sociale de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).

OPEN ART WEEK 2020 est réalisé grâce au soutien et au partenariat avec l’Ambassade d’Italie à Tunis, l’Institut Culturel Italien à Tunis, l’Ambassade de Suisse en Tunisie, D&B et en collaboration avec la Chambre Tuniso-Italienne de Commerce et d’Industrie,Groupe Olympias. Les partenaires spéciaux des projets inclus: Biblioteca delle Nuvole, Lab619, Fokus Illustration pour la Bande Dessinée; IED-Istituto Europeo di Design et ESMOD Tunisie pour la mode.