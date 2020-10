Septembre 2020 a été le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré dans le monde, a fait savoir le service européen Copernicus sur le changement climatique, dans son bulletin climatique mensuel.

Toujours selon la même source, à l’échelle mondiale, septembre 2020 a été 0,05°C plus chaud qu’en 2019 et 0,08°C plus chaud qu’en 2016, auparavant le plus chaud et le deuxième septembre le plus chaud jamais enregistré. Des températures inhabituellement élevées ont été enregistrées au large des côtes du nord de la Sibérie, au Moyen-Orient et dans certaines régions d’Amérique du Sud et d’Australie.

L’évolution de la température mondiale depuis le début de l’année montre que 2020 est sur un pied d’égalité avec 2016, l’année la plus chaude jamais enregistrée. De plus, pour la même période, 2020 est plus chaude que 2019 – la deuxième année la plus chaude actuellement enregistrée.

Selon Copernicus, les événements climatiques des trois derniers mois de 2020, détermineront si l’année dans son ensemble deviendra la plus chaude jamais enregistrée.

Températures extrêmes en Sibérie

La Sibérie est une région qui connaît des températures particulièrement extrêmes cette année. L’hiver et le printemps ont été exceptionnellement chauds, avec des températures jusqu’à 10°C plus élevées que d’habitude en mai. Ces températures exceptionnelles se sont poursuivies tout au long de l’été, avec une température moyenne de juin pour l’ensemble de la Sibérie arctique supérieure de plus de 5°C à la moyenne de 1981-2010 et une température maximale quotidienne record de 38°C en station.

Septembre le plus chaud jamais enregistré en Europe

Les températures moyennes de septembre ont également atteint un niveau record pour l’Europe, à environ 0,2°C de plus que le mois de septembre 2018 le plus chaud précédent.

Une grande partie du continent, en particulier les régions du sud-est, a connu des températures supérieures à la moyenne au cours du mois. Cependant, des magnitudes similaires ont également été enregistrées à plusieurs reprises au cours des deux dernières décennies et ne sont plus considérées comme inhabituelles.

L’étendue de la glace de mer diminue à la deuxième valeur la plus basse jamais enregistrée

L’étendue de la glace de mer Arctique en septembre était la deuxième plus faible jamais enregistrée, tant pour l’étendue quotidienne que pour l’étendue moyenne mensuelle.

Cependant, cela n’est pas totalement inattendu, car l’étendue de la glace de mer diminue depuis plusieurs décennies, et septembre est le mois qui tend à afficher les valeurs les plus faibles de l’année. En outre, l’Arctique sibérien a continué d’être anormalement chaud tout au long de 2020, les conditions météorologiques étant responsables de la chaleur au-dessus de la Sibérie, entraînant également une réduction de la couverture de glace de mer plus au nord.