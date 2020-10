La Tunisie accueillera au début du mois de novembre prochain la première réunion directe du dialogue politique inter-libyen a annoncé dans un communiqué publié samedi la mission d’appui des Nations Unies d’appui en Libye (Manul).

La décision d’organiser cette première réunion intervient après plusieurs semaines de discutions intenses avec les parties concernées libyennes et internationales.

Dans ce contexte, Stephanie Williams, Représentante spéciale et Cheffe par intérim de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) a annoncé la poursuite des négociations inter-libyennes conformément à la décision du conseil de sécurité n°2510 en date de l’année 2020 ayant adopté les recommandations du congrès de Berlin en ce qui concerne la Libye et qui s’est tenu le 19 janvier 2020.

Selon le communiqué, Stepahnie Williams, a précisé qu’à la lumière de la pandémie mondiale liée au covid-19, cette réunion se déroulera en ligne et sous forme de discussions directes. Elle par ailleurs fait part de sa profonde considération à la Tunisie pour l’accueil de cette première réunion et ce, après une série d’entretiens préparatoires en ligne.

Pour rappel le président de la République, Kais Saied, qui avait reçu, au mois de septembre dernier, Stephanie Williams, Chef par intérim de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL), a souligné la disposition de la Tunisie à contribuer à la relance du processus politique en accueillant un dialogue national regroupant les différentes composantes du peuple libyen.

Le chef de l’Etat a, également, souligné la détermination de la Tunisie à continuer à se tenir aux côtés du peuple libyen et à mettre les moyens et les expertises dont elle dispose au service de la Libye pour y réaliser la stabilité et reconstruire ses institutions.

Kais Saied a, par ailleurs, réaffirmé la position de la Tunisie à l’égard de la crise libyenne visant à trouver un règlement politique global qui préserve l’unité et la souveraineté de la Libye dans le cadre d’un dialogue inter-libyen rassembleur sous les auspices des Nations Unies.

Selon le chef de l’Etat, les pays voisins ont un rôle capital dans l’identification d’une solution pacifique à cette crise, soulignant, à ce propos, la coordination et les concertations établies entre la Tunisie et l’Algérie pour réaliser la stabilité en Libye.

Pour sa part, Stephanie Williams a exprimé, à l’issue de cet entretien, la gratitude des Nations Unies envers la Tunisie pour son soutien continu aux efforts de la mission onusienne en Libye.

Et de préciser que l’entretien a permis de mettre en avant l’impératif d’organiser un dialogue politique dans les plus brefs délais au vu de la gravité de la situation actuelle en Libye.

” Seule la solution politique est capable de résoudre la crise libyenne “, avait-t-elle affirmé.

Dans une étape préparatoire de la première réunion directe du dialogue politique inter-libyen, les Nations unies vont diriger des négociations directes entre les deux délégations de la commission militaire mixte (5+5) à Genève à partir du 19 octobre prochain et ce, à l’invitation du gouvernement suisse.

Avant la tenue des entretiens politiques directes en Tunisie, la Manul réunira les participants au dialogue politique inter-libyen dans des réunions préparatoires en ligne à partir du 26 octobre courant.