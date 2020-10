Le chef du gouvernement Hichem Mechichi, a exprimé, lundi, son “soutien absolu” à la candidature de la représentante de la Tunisie, Hajer Gueldiche, au poste de commissaire chargée de l’éducation, de la science, de la technologie et de l’innovation au sein de la Commission de l’Union africaine, et la fourniture de tous les moyens de réussite, selon un communiqué publié par la Présidence du gouvernement.

Mechichi qui a reçu, lundi au Palais du gouvernement à la Kasbah, la candidate de la Tunisie à ce poste, accompagnée de la doyenne de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales à Tunis, Neila Chaabane, a affirmé son soutien à toutes les compétences tunisiennes, scientifiques et académiques, qui véhiculent une image honorable du pays à l’étranger.

De son côté, la candidate tunisienne au poste de commissaire à l’éducation, à la science, à la technologie et à l’innovation à la Commission de l’Union africaine, Hajer Gueldiche, a exprimé ses remerciements et sa gratitude au chef du gouvernement, affirmant son intention d’accéder à ce poste important, “dans le but de renforcer le statut de la femme tunisienne et d’accroître sa notoriété internationale à travers son accession à des postes de responsabilité et de leadership”.