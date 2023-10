Le ministre de la jeunesse et du sport, Kamel Déguiche a souligné vendredi le soutien de la Tunisie à la candidature de l’Arabie Saoudite pour l’organisation de la coupe du monde de football 2034, à l’occasion de l’entrevue qu’il a eue au siège du ministère avec l’ambassadeur saoudien en Tunisie, Abdelaziz Saqr.

“Le président de la République, Kais Saied, m’a chargé d’exprimer le soutien de la Tunisie à la candidature de l’Arabie Saoudite à l’organisation du mondial 2034”, a indiqué Déguiche dans une déclaration à l’agence TAP.

Ce soutien, a affirmé le ministre, est le fruit des relations de partenariat qu’entretiennent les deux pays en matière de sport et de la jeunesse et dont les résultats sont aujourd’hui palpables et avancés.

Selon Déguiche, “la Tunisie est par principe engagée à soutenir toute candidature d’un pays arabe pour l’organisation d’un grand événement sportif international”.

De son côté, l’ambassadeur saoudien a déclaré à la TAP, être reconnaissant pour le soutien de la Tunisie, exprimant sa considération au chef de l’Etat qui, a-t-il dit, “n’a cessé d’appuyer le royaume lors des grandes manifestations, compte tenu des rapports solides qui le lient au roi Salmane Ben Abdelaziz et au prince héritier Mohamed Ben Salmane”.