Les artistes et créateurs tunisiens peuvent solliciter des financements pour leurs projets auprès du British Council et son programme de subventions de soutien à la création culturelle “International Collaboration Grants 2024”.

L’appel à candidatures a été lancé le 31 janvier 2024 alors que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 avril 2024.

Ce programme de subventions d’un million de livres sterling soutient la création de nouvelles collaborations culturelles entre les artistes, les professionnels et les organisations artistiques britanniques et leurs pairs du monde entier.

Les subventions de collaboration internationale encouragent de nouveaux partenariats bilatéraux et multilatéraux, en fournissant des fonds pour permettre aux organisations de créer et de développer des œuvres d’art créatives avec leurs pairs internationaux, et en aidant les artistes individuels à trouver des moyens innovants de collaborer. Les subventions disponibles varient entre 25 000 £ et 75 000 £.

Le British Council souligne que les candidatures doivent démontrer une véritable collaboration internationale et apporter des avantages explicites aux artistes et organisations britanniques participants et à leurs partenaires internationaux. Les projets peuvent aborder n’importe quel thème et les candidats sont invités à partager leur approche de la diversité, de l’inclusion et de la durabilité environnementale dans la réalisation de leur projet.

Chaque projet doit inclure au moins une organisation basée au Royaume-Uni et une organisation basée dans les pays éligibles, dans le cadre du partenariat. Les pays éligibles sont l’Albanie, l’Algérie, l’Argentine, le Bangladesh, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Chine continentale, la Colombie, Cuba, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Inde, l’Indonésie, l’Irak, la Jordanie, le Kazakhstan, le Kenya, le Kosovo, le Liban, la Libye, la Malaisie, le Monténégro, le Mexique, le Maroc, le Myanmar, le Népal, le Nigeria, la Macédoine du Nord, les Territoires palestiniens occupés, le Pakistan, le Pérou, les Philippines, la Serbie, le Sénégal, l’Afrique du Sud, le Sri Lanka, la Syrie, la Thaïlande, la Tunisie, la Turquie, l’Ouganda, l’Ukraine, l’Ouzbékistan, le Venezuela, le Vietnam, le Yémen et le Zimbabwe.

De plus amples informations sur le processus de demande et d’évaluation sont consultables dans le site du British Council sur le lien suivant : httpss://www.britishcouncsil.org/arts/international-collaboration-grant