Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a exprimé, lundi5 octobre, son “soutien absolu” à la candidature de la représentante de la Tunisie, Hajer Gueldich, au poste de commissaire chargée de l’éducation, de la science, de la technologie et de l’innovation à la Commission de l’Union africaine, selon un communiqué publié par la présidence du gouvernement.

Mechichi, qui a reçu, lundi au Palais du gouvernement à La Kasbah, la candidate de la Tunisie à ce poste, accompagnée de la doyenne de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales à Tunis, Neila Chaabane, a affirmé son soutien à toutes les compétences tunisiennes, scientifiques et académiques, qui véhiculent une image honorable du pays à l’étranger.

De son côté, la candidate tunisienne au poste de commissaire à l’éducation, à la science, à la technologie et à l’innovation à la Commission de l’Union africaine, Hajer Gueldich, a exprimé ses remerciements et sa gratitude au chef du gouvernement, affirmant son intention d’accéder à ce poste important, “dans le but de renforcer le statut de la femme tunisienne et d’accroître sa notoriété internationale à travers son accession à des postes de responsabilité et de leadership”.