L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, “Beit al Hikma”, publie la liste de ses ouvrages au titre de l’année 2020. Il s’agit de quatre nouvelles publications dont le fil conducteur est un voyage vers l’histoire des villes, de la littérature et de la médecine.

Ces publications s’inscrivent dans le cadre des activités de Beit Al Hikma notamment en matière d’élaboration et de traduction d’ouvrages, d’encouragement à la création et à la diffusion d’œuvres de l’esprit et de l’art.

Ci-après un aperçu des quatre nouvelles publications 2020 de Beit Al-Hikma:

Mélanges d’histoire ancienne de Ammar Mahjoubi: Le lecteur de cet ouvrage partira à la découverte de l’histoire de villes, de royaumes, de moments épiques de l’histoire ancienne. Ce recueil d’articles traite en effet de l’émergence d’empires et de civilisations qui furent à l’avant-garde du progrès dans le monde, comme ce fut le cas, notamment, pour la naissance de Carthage avec ses racines africaines.

L’auteur ne s’arrête pas à l’évocation des premiers âges de cette civilisation, il met l’accent sur la portée universelle de la Constitution de Carthage qui fut saluée par les plus grands législateurs et philosophes à l’instar d’Aristote qui rend hommage dans sa Politique aux formes d’émancipation et aux mécanismes de constitution des Etats auxquels renvoie ce grand texte.

Il met également en évidence la cohabitation entre les diverses cultures et structures tribales, les rites religieux, l’expansion de certaines civilisations et les mutations linguistiques qui ont marqué le Proche-Orient, tout en s’arrêtant sur la problématique des conquêtes romaines.

Ce livre constitue, en somme, une promenade à travers cette époque, jalonnée de méditations sur les concepts de sagesse, de paganisme, de monothéisme. Il souligne les différences entre les nombreux systèmes de gouvernement et leur évolution à travers l’histoire, comme ce fut le cas pour les régimes démocratiques.

Discours académiques 2: L’ouvrage réunit les discours prononcés par les nouveaux académiciens lors d’une assemblée générale solennelle tenue par l’Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts, Beit al Hikma, le 28 septembre 2019. Chacun de ces nouveaux membres a mis en lumière les différentes étapes de son itinéraire de chercheur dans son domaine de spécialité.

Chacun de ces discours fut, en général, pour l’orateur une occasion de donner un bref aperçu de ses préoccupations intellectuelles, artistiques et/ou culturelles ainsi que de ses contributions scientifiques et des travaux universitaires qui lui permirent d’être coopté à l’Académie Beit al Hikma.

Ibn Khaldoun et ses lecteurs d’Ahmed Abdessalem traduction de Sadok Missaoui: L’ouvrage porte sur l’apport scientifique et intellectuel de l’œuvre d’Ibn Khaldoun tel que le révèlent les lectures qu’en ont donné les auteurs arabes depuis le XVe siècle ainsi que les études publiées par les orientalistes occidentaux, lesquels ont souligné l’influence d’Ibn Khaldoun sur les différentes écoles des sciences humaines dans le monde : sociologie, philosophie de l’histoire, psychologie des peuples…

L’ouvrage s’arrête notamment sur les études proposées par des orientalistes européens qui ont comparé Ibn Khaldoun, Montesquieu, Machiavel, Durkheim et Auguste Comte, estimant que l’auteur des Prolégomènes est de fait le fondateur de la sociologie, et l’un des grands pionniers de la philosophie de l’histoire et de la science économique.

L’ouvrage passe également en revue les nombreux colloques et autres manifestations internationales se rapportant aux contributions d’Ibn Khaldoun à la compréhension des cycles des Etats, de la logique de la ‘assabya (communautarisme), des lois de la démographie humaine, ainsi qu’aux recherches sur la logique et les questions du Kal.

L’ouvrage réunit les cours donnés par Ahmed Abdessalam au Collège de France au cours des années 1980, cours que l’auteur a, comme le souligne l’introduction, fort peu modifiés.

Le livre des aliments et des médicaments d’Ishâq Ibn Sulayman: L’ouvrage recense les bienfaits et les méfaits des différents aliments, mettant l’accent sur les besoins du corps selon les tempéraments en régimes alimentaires fondés sur une nutrition équilibrée et adaptée à la nature et à la physiologie de chacun.

Ishâq Ibn Sulayman insiste sur la nécessité d’adopter une démarche rationnelle et de prendre en considération les expériences scientifiques de sorte à éviter le recours au surnaturel. S’affirment ainsi les fondements rationnels des présupposés théoriques et des références scientifiques de cet auteur.

L’ouvrage est en soi un clair témoignage de sa profonde perception des constantes de la pensée scientifique, qu’il s’agisse de nutrition saine ou de médication efficace.

L’auteur ne se contente pas d’expliquer les théories d’Hippocrate, de Galien ou d’Al Kindy, ou de reprendre le lexique des termes médicaux et des recherches en médecine, il développe une approche à maint égard critique et novatrice face à ce patrimoine.

Aussi les historiens de la médecine le considèrent-ils comme l’un des fondateurs de l’Ecole médicale de Kairouan car il fut de ceux qui croyaient en la relativité des traitements médicaux, en l’interaction entre le biologique et le psychique, en la multiplicité des tempéraments, tous principes qui sont à la base de la médecine moderne dans les deux grands chapitres de la médecine virtuelle et de la médecine alternative.