L’Institut de recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) invite, le 11 janvier 2024, l’historien Antoine Perrier, spécialisé en Histoire contemporaine du Maghreb (XIXe-XXe siècles) qui présentera son dernier ouvrage “Monarchies du Maghreb. L’Etat au Maroc et en Tunisie sous protectorat (1881-1956)”, paru en juin 2023 aux Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales EHESS.

Ce livre est consacré, selon son auteur, à un pan oublié de l’histoire coloniale du Maghreb :

les monarchies marocaine et tunisienne placées sous protectorat français, jugées longtemps décoratives et impuissantes. “Leurs archives, essentiellement de langue arabe, jusqu’à présent inexploitées, révèlent au contraire l’autonomie partielle conservée par les souverains, les fonctionnaires et les services publics de ces deux Etats.

Le makhzen marocain et le beylik tunisien ont maintenu un courant réformateur hérité du XIXe siècle et sont restés, tout autant que le gouvernement colonial, acteurs du changement social. Ils ont su opposer à la domination française une résistance parfois efficace, devenant tour à tour instrument et adversaire de la colonisation”.

En se penchant sur l’histoire des institutions locales et des fonctionnaires marocains et tunisiens, Antoine Perrier restitue l’originalité du protectorat comme forme de colonisation et met en lumière la transformation des monarchies au contact de l’Etat colonial installé à leurs côtés.

L’émergence de la figure du fonctionnaire salarié et la croissance de l’administration se traduisent différemment au Maroc, où cet essor s’accomplit au profit du sultan, et en Tunisie, où le trône beylical disparaît à l’indépendance. Ainsi, cet ouvrage “explique la vie et mort des institutions et les héritages contemporains du régime politique longtemps dominant au Maghreb : la monarchie”.

Agrégé d’histoire, Antoine Perrier est chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS France). Dans une perspective d’histoire économique et sociale du Maroc et plus largement du Maghreb, il travaille en particulier sur les relations entre Etat et pauvreté à la période contemporaine. Il s’intéresse également aux usages des humanités numériques pour les sources arabes. Il enseigne l’histoire du Maghreb et du Moyen-Orient à Sciences Po et à la Sorbonne Université.