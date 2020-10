Une campagne de sensibilisation autour du projet “Sunref”, une ligne de financement vert destinée aux entreprises, sera prochainement lancée par l’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE).

Débloquée par l’Agence française de développement (AFD), cette ligne de financement permettra d’encourager les institutions financières locales à financer des entreprises porteuses de projets visant la protection de l’environnement et l’amélioration de l’efficacité énergétique des entreprises tunisiennes (gestion des déchets, dépollution dans le secteur touristique…).

Les entreprises souhaitant bénéficier d’une ligne de crédit, dans le cadre du projet “Sunref”, sont appelées à s’adresser à la direction de lutte contre la pollution à l’ANPE.

Une précédente ligne de crédit de 40 millions d’euros (l’équivalent de 129 millions de dinars) avait permis de financer dix-huit projets industriels sur la période 2009-2012.

Parmi ces 18 projets, 60 % relèvent du domaine de la dépollution (filtrage des fumées, station de prétraitement, etc.) ou de la valorisation des déchets (papier, plastique, etc.) alors que 40 % ont été réalisés dans le domaine de l’efficacité énergétique (cogénération, équipements plus sobres, systèmes de régulation, selon le site officiel du projet.

L’industrie tunisienne consomme de grandes quantités d’eau, d’énergie et de matières premières.

Globalement, 13% des unités industrielles sont considérées comme polluantes, selon la même source.