Une exposition-vente de produits agricoles bio, à laquelle ont participé 29 intervenants, producteurs, éleveurs et exportateurs a pris fin dimanche à Ben Arous.

Cette exposition qui a été organisée dans un centre commercial dans la banlieue sud de Tunis a proposé aux consommateurs divers produits agroalimentaires, tels que le miel Bio, l’huile d’olive, des plantes aromatiques et médicinales et des fruits et légumes biologiques.

Samia Ben Amor, sous directrice au commissariat régional du développement agricole à Ben Arous a indiqué que cette rencontre vise à renouer avec les produits agricoles biologiques et d’encourager les circuits de tourisme bio.

Au programme de cette manifestation figuraient des ateliers pour enfants, une animation culturelle et éducative afin de sensibiliser les citoyens à l’importance de la consommation des produits biologiques, outre un concours des travaux manuels et de peinture.

Plusieurs ateliers ont été également organisés sur plusieurs thèmes, dont notamment l’adhésion aux groupements et coopératives et les produits naturels et biologiques.

A noter que le gouvernorat de Ben Arous a été inscrit parmi les circuits de tourisme Bio dans le cadre de la stratégie nationale du développement de l’agriculture Bio en 2020. La superficie consacrée à l’agriculture Biologique est de 600 hectares dans le gouvernorat de Ben Arous, alors qu’elle était de 174 hectares en 2014.