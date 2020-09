Un quatrième appel d’offres pour la réalisation de projets de production de l’électricité à partir des Energies Renouvelables (ER), d’une capacité totale de 60 Mégawatts vient d’être lancé par le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre du régime des autorisations relatif à la vente totale à la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG), conformément au décret gouvernemental numéro 1123 de l’année 2016, datant du 25 aout 2016, fixant les conditions et les modalités de réalisation des projets de production et de vente d’électricité à partir des ER.

Les dossiers de candidatures devront être déposés, avant le 9 février 2021, sachant que la capacité maximale de chaque projet ne devra pas dépasser 10 mégawatts, permettant la production de 60 mégawatts d’électricité.

Le ministère a appelé les promoteurs intéressés par cet appel d’offres à consulter le guide des procédures publié sur le site électronique du ministère : www.energiemines.gov.tn/ipperautorisation

A rappeler la Tunisie vise à travers sa stratégie de transition énergétique réduire de 30% la consommation d’énergie primaire et d’augmenter la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité à 30% à l’horizon 2030.Dans ce cadre, 16 investisseurs dans le domaine des ER ont obtenu, le 17 juin 2020, les accords préliminaires pour la réalisation de projets de production de l’électricité à partir des ER.

Ces projets concernent la production de 10 mégawatts (6 projets) et 1 mégawatt (10 projets) d’un coût total de 150 Millions de Dinars et dont la mise en exploitation est prévue dans deux ans.