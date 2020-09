Voici les nouvelles du marché boursier pour la semaine du 21 au 25 septembre 2020, telles que rapportées, vendredi, par l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

SITS : Baisse de 47,4% des revenus de la société au 30 juin 2020

Au terme du premier semestre de 2020, les revenus de la SITS ont dégringolé de 47,4% à 3 MD. Il s’agit principalement des revenus des ventes du projet Khezami 3 et du projet Ennasr. Courant cette même période, le résultat d’exploitation a atteint 0,45 MD, contre 1,4 MD une année auparavant. La SITS a dégagé un résultat net de 0,24 MD à fin juin 2020 contre 1,4 MD à fin juin 2019.

BH Leasing : Légère hausse de 2% des produits nets

Au terme du premier semestre de 2020, les produits nets de BH Leasing ont enregistré une légère hausse de 2%, à 3,1 MD. Le promoteur immobilier a réussi à réduire son déficit, passant de -5,6 MD à fin juin 2019, à -3 MD à fin Juin 2020 et ce grâce à une baisse de 48,3% du coût du risque à 2,5 MD.Il est important de mentionner que la crise sanitaire n’a pas été sans conséquences sur l’activité du loueur, qui s’est fortement décélérée notamment durant le deuxième trimestre de 2020. En effet, les mises en force, les Produits nets et les revenus nets de Leasing se sont effondrés respectivement de 60%, 77,8% et 33,4% durant le deuxième trimestre de l’année.

Carthage Cement: Report du calendrier de l’opération de cession de deux mois

Suite à la demande de report émanant de certains investisseurs, EL Karama Holding a décidé de reporter la date limite du dépôt du dossier de manifestation d’intérêt de Carthage Cement de deux mois pour le Vendredi 04 décembre 2020.