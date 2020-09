La société Office Plast prévoit d’augmenter son capital social d’un montant de 333 231 dinars, pour le porter à 11 440 931 dinars, et ce, par la création de 333 231 actions nouvelles d’une valeur de 1 dinar chacune.

Les nouvelles actions seront attribuées, gratuitement, aux actionnaires de la société, à raison de 3 actions nouvelles pour 100 actions anciennes, selon un communiqué publié, jeudi, par la société sur le site de la Bourse de Tunisie, précisant que l’objectif est de renforcer la trésorerie de la Société.

Une Assemblée Générale Extraordinaire sera organisée, le 30 septembre 2020, afin de voter sur cette proposition d’augmentation du capital social, présentée par le Conseil d’Administration de la société.

Fondée en 2006, Office Plast opère dans le secteur des industries Plastiques et s’est spécialisée dans la fabrication des produits bureautiques et scolaires en PVC et en polypropylène.