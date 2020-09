Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a eu un entretien, jeudi 24 courant, avec l’ambassadeur du Royaume-Uni à Tunis, Louise De Sousa, venue lui rendre une visite d’adieu à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

A cette occasion Jerandi a souligné la nécessité de renforcer le partenariat entre la Tunisie et la Grande-Bretagne et de chercher de nouvelles opportunités de coopération, notamment dans le domaine économique et commercial, de manière à apporter une nouvelle dynamique aux relations bilatérales établies entre les deux pays.

Il a également appelé à réfléchir à des programmes d’action dans ce sens, et ce, en prévision des prochaines échéances bilatérales, dont en particulier le 7e session du Forum de dialogue politique, économique et culturel tuniso-britannique.

Le ministre a réaffirmé l’attachement de la Tunisie à développer les liens de coopération avec le partenaire britannique dans divers domaines, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, indique le département des Affaires étrangères.

De son côté, Louise De Sousa s’est félicité du “haut niveau” atteint par la coopération entre la Tunisie et le Royaume-Uni dans différents domaines économiques et commerciaux et en matière d’éducation, de culture et d’emploi.

Elle a également salué “la coordination bilatérale” dans le domaine sécuritaire en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme.

De Souza a, par ailleurs, salué les réalisations démocratiques accomplies en Tunisie, relevant la disposition du Royaume-Uni de consolider davantage sa coopération avec la Tunisie dans tous les domaines.

D’autre part, les deux parties ont évoqué, lors de l’entretien, des questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la situation dans la région de la Méditerranée.

Il a, dans ce sens, souligné l’importance de cet espace stratégique pour la Tunisie et le besoin d’unifier les efforts pour y consolider les fondements de la paix et de la stabilité. Il s’agit, aussi, d’encourager un développement solidaire pour que la Méditerranée devienne un espace de stabilité et de progrès.

Concernant la crise en Libye, Jerandi et De Souza ont insisté sur la nécessité de parvenir à une solution politique permanente pour que ce pays et ses voisins puissent relever les nombreux défis liés au développement.