La Tunisie pourrait perdre 26 % de ses exportations vers l’Angleterre, soit l’équivalent de 49 millions de dollars américains (près de 147 millions de dinars), en cas de Bexit sans accord. C’est ce qui ressort du rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), qui vient d’être publié.

Ce document, qui dresse deux listes de pays, les gagnants et les perdants de cette situation, précise que les prix des exportations tunisiennes vers l’Angleterre augmenteraient de 2,1%, alors que la marge bénéficiaire réalisée dans le cadre du système Pan-Euro-Méditerranéen régresserait de 3%.

A noter que le système Pan-Euro-Méditerranéen est fondé sur un réseau d’accords de libre-échange entre l’Union Européenne et ses partenaires, dans la région méditerranéenne, dont la Tunisie.

Le top 3 des pays qui bénéficieraient de cette situation sont : la Chine (une hausse des exportations d’une valeur de plus de 10 milliards de dollars), les Etats-Unis (5,3 milliards de dollars) et le Japon (4,9 milliards de dollars). L’Union européenne et la Turquie seraient les deux grands perdants avec un manque à gagner estimé respectivement à 35,5 milliards de dollars et 2,4 milliards de dollars.

Au niveau du continent africain, seuls 5 pays tireraient profit de la sortie de l’Angleterre de l’UE, à savoir l’Afrique du Sud (gain de 3 milliards de dollars), l’Ile Maurice (220 millions de dollars), Botsawana (200 millions de dollars), les Seychelles (106 millions de dollars) et la Namibie (85 millions de dollars).