Les domaines de coopération et de partenariat tuniso-britannique dans le secteur de l’énergie ont été au centre d’une réunion tenue entre le ministre de l’énergie, des mines et de la transition énergétique, Mongi Marzouk, avec l’ambassadrice de la Grande Bretagne à Tunis, Louise De Souza.

L’entretien a porté sur l’élargissement des domaines d’intervention et le développement du protocole d’entente tuniso-britannique sur l’énergie conclu en 2004 englobant notamment l’échange des expertises et l’encadrement dans le domaine des énergies alternatives et renouvelables, selon un communiqué publié par le département.

L’ambassadrice a souligné l’ouverture de son pays sur de nouvelles approches de collaboration et de partenariat, en plus de la ligne de financement britannique dans ce domaine atteignant deux milliards de livres sterling.

La réunion a été une occasion pour passer en revue les lois tunisiennes en vigueur organisant l’investissement dans les énergies renouvelables. Le ministre a passé en revue les différents systèmes de production et parlé de l’annonce prochaine des appels d’offres relatifs aux grands projets de l’énergie éolienne et des projets de l’énergie solaire.

L’ambassadrice a, à cette occasion, souligné l’intérêt des investisseurs britanniques à ce genre de production et aux projets de stockage des hydrocarbures en Tunisie.

Elle a aussi rappelé l’engagement de son pays concernant l’échange des expertises techniques avec la Tunisie et sa disposition à soutenir la Tunisie en vue de participer au 26ème sommet de Glasgow sur les changements climatiques qui a été reporté à novembre 2021.