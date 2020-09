Alors que la plupart des smartphones d’entrée de gamme sont considérés comme ayant des fonctionnalités édulcorées et juste le strict minimum pour s’en sortir, Huawei décide de changer les choses avec sa série Y d’entrée de gamme. Le dernier né de la série est le HUAWEI Y9a et, grâce à ses fonctionnalités phares au design stellaire, il va changer le jeu avec défi dans les smartphones d’entrée de gamme.

Un système SuperCamera qui répond à tous les besoins

Alors que presque tous les médias sociaux deviennent désormais basés sur la photo et la vidéo, le jeune public attend de devenir viral avec une nouvelle vidéo ou photo de défi.

Cependant, pour y parvenir, ils ont besoin du bon outil, une configuration de caméra solide. Au lieu de mettre en place une configuration de caméra de base pour les téléphones d’entrée de gamme, le HUAWEI Y9a intègre une configuration de caméra quadruple 64MP.

Cette configuration contient un appareil photo principal 64MP, un objectif ultra grand angle 8MP pour des prises de vue de 120 degrés, un objectif de profondeur 2MP pour un bokeh riche et un objectif macro 2MP pour les gros plans, qui fonctionnent tous ensemble pour garantir que la photo finale est de la meilleure qualité.

Et ce n’est pas tout, car la configuration de la caméra est également dotée d’autres fonctionnalités puissantes telles que le mode Super Night qui prend en charge la photographie en basse lumière, les instantanés intelligents et la stabilisation vidéo EIS.

Performances puissantes et durables avec SuperCharge

Tout le monde déteste quand le téléphone doit continuer à se recharger. Mais que se passerait-il s’il y avait une solution pour le faire plus vite que jamais ? C’est ce que Huawei a fait avec sa fonction 40W HUAWEI SuperCharge que l’on retrouve sur le HUAWEI Y9a.

Grâce à cette fonctionnalité, l’énorme batterie de 4200 mAh peut être chargée jusqu’à 70% en seulement 30 minutes, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent non seulement profiter de performances durables, mais aussi se recharger plus rapidement que jamais !

Apporter plus d’espace

Avec les téléphones d’entrée de gamme, on s’attend à ce qu’il ait une configuration de stockage minimale juste assez pour l’essentiel. Cependant, les jeunes publics ont souvent beaucoup de jeux, d’applications, de musique, de vidéos, de photos ou même de films entiers téléchargés pour les regarder en déplacement. En gardant cela à l’esprit, le HUAWEI Y9a contient 128 Go de stockage pour tous leurs besoins, complétés par 8 Go de RAM pour des performances plus fluides.

Les beaux looks tendance

S’éloignant de l’idée d’un simple motif de brique noire, grise ou blanche, il est tout à fait évident que Huawei a réfléchi au design du HUAWEI Y9a. Cela peut être vu sur sa finition unique et son Halo Ring Display hérité de la série phare Mate 30 avec un élégant arrangement de caméra carré entouré d’une bague extérieure gravée grâce à un processus de revêtement unique. A l’avant, l’écran est pris en charge avec l’énorme écran Ultra Fullview FHD de 6,63 pouces doté de cadres ultra-étroits pour fournir un écran sans encoche pour une expérience visuelle immersive incomparable.

Et dans tout ça, il y a une bonne nouvelle : le nouveau Huawei Y9a est disponible immédiatement sur Huaweimall.tn avec la band Huawei 4e comme cadeau (seulement les 25 et 26 septembre 2020).

Alors qu’est-ce que vous attendez, soyez les premiers à avoir le nouveau Huawei Y9a à 999 dinars tunisiens SEULEMENT !

Pour plus d’information, consultez nos pages Facebook et Instagram ainsi que notre site web.