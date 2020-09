Le renforcement des relations de coopération militaire entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite et la diversification de son contenu ont été au centre d’une rencontre, lundi, entre le ministre de la Défense nationale, Brahim Bartagi, et l’ambassadeur saoudien, Mohamed Ben Mahmoud Al-Ali.

Ils ont mis l’accent sur la volonté commune d’œuvrer au développement de la coopération militaire et d’élargir ses domaines en ce qui concerne la formation, les exercices mixtes et l’échange d’expertise, indique le département de la Défense.

Il s’agit également d’entretenir la régularité de la réunion de la commission militaire mixte entre les deux pays.