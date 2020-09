Le Conseil exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) s’est réuni en présentiel et en ligne à l’occasion de sa 112ème. Il s’agissait du premier grand événement en présentiel concernant le tourisme et les Nations unies depuis que la Covid-19 a été déclarée pandémie. Il a pu réunir 170 délégués de 24 pays, qui ont tous accepté de soutenir la “Déclaration de Tbilissi“ et de prendre l’engagement de rendre les voyages internationaux à nouveau sûrs.

Le Conseil exécutif de l’institution spécialisée des Nations unies veille à ce que l’Organisation mène à bien sonprogramme de travail et respecte son budget.

Après l’ouverture de la session par le Premier ministre de Géorgie, Giorgi Gacharia, le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a présenté les réalisations des 12 derniers mois, notamment la fourniture d’un soutien technique aux Membres, la défense du tourisme au plus haut niveau politique, et le renforcement des contributions du secteur aux objectifs de développement durable au sein de l’ensemble du système des Nations unies.

Le tourisme pendant et après la Covid-19

Dans son allocution d’ouverture, Giorgi Gacharia a déclaré que « la période d’après-crise offrait l’occasion à notre secteur du tourisme de mettre en valeur le caractère unique de la Géorgie et de faire du pays une destination de premier plan, en apportant de nombreux avantages sociaux et économique ».

Pour sa part, Pololikashvili a souligné que «le redémarrage du tourisme doit être bien géré et que notre secteur est à la hauteur de son potentiel unique ». Et d’ajouter que « cette crise a mis en évidence le rôle important du tourisme, qui est partie intégrante de notre vie », en jetant les bases pour « travailler ensemble à la construction d’un secteur du tourisme qui fonctionne pour tout le monde, et où la durabilité et l’innovation font partie intégrante de tout ce que nous faisons ».

Autre preuve de la reconnaissance du tourisme au niveau mondial, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a, pour la première fois, adressé un message de soutien au Conseil exécutif, rappelant le rôle clé du tourisme pour les personnes et la planète.

Il a déclaré que « le tourisme peut être une force au service du bien dans notre monde, en jouant un rôle protecteur de notre planète et de sa biodiversité, et en célébrant ce qui fait de nous des êtres humains ». Il a également souligné que « ce Conseil exécutif est une plate-forme de collaboration importante qui permet d’explorer les moyens d’aller de l’avant et de soutenir l’avenir du tourisme ».

L’Arabie saoudite choisie comme premier bureau régional de l’OMT

Les membres du Conseil ont confirmé leur intention d’ouvrir le premier bureau régional de l’OMT, au Royaume d’Arabie saoudite, qui a récemment fait part de ses plans ambitieux d’ouverture de son secteur du tourisme au monde, notamment par l’assouplissement des règles en matière de visas pour les visiteurs.

Ahmed Al Khateeb, ministre saoudien du Tourisme, n’a pas manqué de féliciter l’OMT pour « son leadership au cours de cette période difficile », et ajoutant la fierté de son pays d’avoir été choisi pour accueillir le tout premier bureau régional du Moyen-Orient de l’OMT. «… Cette approche collaborative contribuera à stimuler la croissance et à renforcer la résilience de l’ensemble du secteur du tourisme aux niveaux national et régional». Il a annoncé que ledit bureau ouvrira ses portes cette année et l’année prochaine.

La déclaration de Tbilissi pour un tourisme durable

Le Conseil exécutif a approuvé « Déclaration de Tbilissi : actions pour une reprise durable ». Celle-ci reconnaît que le tourisme est l’un des secteurs les plus touchés par la pandémie et considère que l’arrêt du tourisme international offre une chance de réorienter le secteur vers un avenir plus durable et plus inclusif.

Les membres ont également accepté à l’unanimité la proposition de l’Espagne d’accueillir la 113ème session du Conseil exécutif, au cours de laquelle se tiendront les élections du secrétaire général pour la période 2022-2025 (19 janvier 2021).

En marge de la session, l’OMT a organisé un Forum sur l’investissement, qui a réuni des experts des secteurs public et privé afin d’explorer les possibilités et les défis en matière d’investissements dans le secteur du tourisme dans le paysage post-pandémique.