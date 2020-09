Le baromètre de la santé de la PME ” Miqyes ” organise, le 23 septembre 2020, sa conférence annuelle à Tozeur pour présenter et discuter des résultats et l’analyse de son enquête.

Il s’agit d’une enquête de terrain menée auprès d’un échantillon de 500 Petites et Moyennes Entreprises (PME) opérant sur tout le territoire tunisien, a annoncé la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT).

Cette année, une édition spéciale COVID 19 a été élaborée afin d’évaluer l’impact de la crise sur les PME, les changements qu’elles doivent opérer, les difficultés à surmonter, ainsi que les opportunités à saisir.

Edité en début de l’année 2017 afin de présenter l’état des lieux et les perspectives des PME en Tunisie, le baromètre Miqyes de la santé de la PME est le fruit de la collaboration entre la CONECT et le cabinet HLB.

Miqyes est devenu un outil de diagnostic et un indicateur incontournable de la scène économique. Il met en lumière la réalité économique, sociale et financière de la PME, ainsi que les défis et les difficultés auxquels elles font face.

Outre ses 3 versions nationales, deux éditions spécifiques ont été organisées. Une édition régionale avec un focus sur 6 gouvernorats du Sud Tunisien a été organisée, en décembre 2017 et une édition nationale spéciale TPE a été organisée, à Gabès en octobre 2019.

Un accord a été signé, le 27 mai 2020, entre la CONECT et le Programme des Nations Unies pour le Développement en Tunisie (PNUD), en vertu duquel le projet ” Entrepreneuriat pour le développement ” du PNUD, apportera son soutien à la 4ème édition du baromètre de la santé de la PME ” MIQYES “.

La finalité de cette édition est de proposer aux partenaires de la PME/TPE (institutions financières, organismes d’appui, (…) des solutions et des actions concrètes d’amélioration de leurs services essentiellement pour la relance post COVID-19.

Selon les statistiques de l’Institut national de la statistique (INS), la Tunisie comptait, en 2017, près de 770.000 entreprises privées dont 87,69% sont unipersonnelles, 9,62% emploient entre 1 et 5 salariés, 2,57% emploient entre 6 et 200 salariés et seulement 0,11% emploient plus que 200 salariés.