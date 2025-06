Le Lab’ess présente demain samedi le Baromètre de la consommation responsable 2025, une étude inédite qui analyse les pratiques et attentes des consommateurs tunisiens en matière de développement durable, lors d’un panel d’échange organisé dans ses locaux à Tunis.

Cette étude décrypte l’impact environnemental, économique et social des choix de consommation dans le pays et identifie les principaux obstacles freinant la transition vers des pratiques plus éthiques. Selon la page officielle du Lab’ess, l’événement réunira experts, militants et citoyens engagés pour analyser les attentes des consommateurs et dégager des pistes concrètes afin d’accélérer cette transformation sociétale.

Un souk responsable se tiendra en marge des discussions, permettant aux participants de découvrir et soutenir des acteurs locaux engagés dans une démarche écologique et solidaire, matérialisant ainsi l’engagement citoyen par des achats responsables.

Cet événement public et gratuit s’inscrit dans le cadre du projet Savoirs Éco, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France. Il illustre la volonté des partenaires locaux et internationaux de promouvoir une économie tunisienne plus inclusive et respectueuse de l’environnement. Cette démarche vise à accompagner les citoyens vers une consommation consciente, où chaque choix individuel contribue à bâtir une société plus juste et durable face aux défis environnementaux et sociaux actuels.

Fondé en 2012, le Laboratoire de l’Économie Sociale et Solidaire (Lab’ess) est une association pionnière du secteur de l’ESS en Tunisie. Elle accompagne les porteurs de projets d’intérêt général par la sensibilisation, l’accompagnement et le financement.

L’organisation développe des programmes pour diverses cibles (associations, entrepreneurs sociaux, étudiants) et opère depuis Tunis avec une portée nationale et régionale dans la zone MENA, visant à promouvoir une économie plus inclusive et durable.