Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, s’est entretenu, mardi, avec l’ambassadeur d’Arabie Saoudite à Tunis, Mohamed Ben Mahmoud Al-Ali.

L’entretien a porté sur les relations de coopération entre les deux pays et la “dynamique positive” qu’elles ont connu ces dernières années, notamment la visite d’Etat effectuée, en Tunisie, par le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, fin mars 2019, et celle du ministre saoudien des Affaires étrangères à deux reprises, en janvier et juillet 2020.

Ces visites avaient insufflé un nouvel élan aux relations fraternelles entre les deux pays, selon un communiqué du département des Affaires étrangères.

L’entretien a, aussi, permis de passer en revue les questions régionales et internationales d’intérêt commun et d’insister sur l’importance de la coordination et de la concertation bilatérale.

L’accent a été mis, au cours de l’entretien, sur l’importance des échéances bilatérales, dont notamment la visite prévue du président Kaïs Saïed en Arabie Saoudite, à l’invitation du Roi Salmane Ben Abdelaziz.

L’ambassadeur saoudien a mis en relief la solidité des relations stratégiques et fraternelles entre la Tunisie et l’Arabie saoudite, soulignant l’attachement de son pays à consolider et diversifier la coopération dans tous les domaines, dans l’intérêt commun des deux peuples.